«Аризона» обыграла «Вегас», у Зыкова «-1»

«Аризона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вегас» — 4:1. Дубль в составе победителей оформил Конор Гарлэнд. Карл Седерберг также набрал 2 (0+2) очка.

На счету российского нападающего «Вегаса» Валентина Зыкова показатель полезности «-1», бросок в створ и блокшот за 11.26 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Вегас» — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Голы: Гарлэнд — 1 (Седерберг), 8:00 — 1:0. Шмолц — 1 (Дворак, Хейтон), 19:21 — 2:0. Теодор — 1 (Макнэбб, Гласс), 19:55 — 2:1. Гарлэнд — 2, 22:03 — 3:1. Яльмарссон — 1 (Келлер, Седерберг), 38:28 — 4:1.

Вратари: Кюмпер — Суббан (Флери, 20:00).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (14+10+5) — 37 (15+10+12).

Наши: — - Зыков (11.26/1/-1).

11 октября. Глендейл. Gila River Arena.

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