"Аризона" обыграла "Ванкувер", Любушкин не попал в состав "Койотс"

"Аризона" переиграла "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. В составе победителей отличились Джейкоб Чикран, Лоусон Круз и Алекс Гальченюк. За "Кэнакс" шайбы забросили Бо Хорват и Адам Годетт.

Российский защитник "Аризоны" Илья Любушкин не попал в состав команды. Еще один россиянин, нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин остался вне заявки.

НХЛ



Регулярный чемпионат



"Ванкувер Кэнакс" - "Аризона Койотс" - 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)



Голы: Хорват - 21 (Руссель, Гранлунд), 9:47 - 1:0. Чикран - 4 (бол., Гальченюк, Экман-Ларссон), 50:34 - 1:1. Круз - 9 (Арчибальд, Степан), 55:45 - 1:2. Годетт - 5 (Руссель, Бозер), 56:57 - 2:2. Гальченюк - 14 (Голигоски, Хиностроза), 61:54 - 2:3.



Вратари: Маркстрем - Кюмпер.



Штраф: 4 - 6.



Броски: 32 (17+9+5+1) - 38 (11+6+20+1).



Наши: - - -.



22 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.

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