«Аризона» обыграла «Лос-Анджелес», удаление Прохоркина реализовано

«Аризона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Лос-Анджелес» — 3:0. Антти Раанта отразил 30 бросков из 30. На счету российского форварда «королей» Николая Прохоркина показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа (удаление реализовано) за 10.41 на льду. Илья Ковальчук снова не играл. Защитник «койотов» Илья Любушкин остался в запасе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Гарлэнд — 10 (Дворак, Шмолц ), 3:12 — 1:0. Степан — 4 (бол., Дворак, Кессел), 14:48 — 2:0. Чикран — 5 (бол., Гарлэнд, Шмолц ), 30:47 — 3:0.

Вратари: Раанта — Кэмпбелл.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (13+6+8) — 30 (6+14+10).

Наши: — - Прохоркин (10.41/0/-1).

19 ноября. Глендейл. Gila River Arena.

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