«Аризона» обыграла «Колорадо», у Ничушкина и Задорова по «-1»

«Аризона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Колорадо» — 3:0. Российский защитник «койотов» Илья Любушкин не попал в заявку.

На счету форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина показатель полезности «-1» бросок в створ и силовой прием за 9.51 на льду (3.08 — в большинстве). У Владислава Каменева силовой прием за 10.29. У Никиты Задорова «-1», 2 броска, 3 силовых приема и 4 блокшота за 20.45.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Колорадо» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Дворак — 5 (бол., Кессел, Келлер), 6:40 — 1:0. Кессел — 3 (Хейтон, Истерли), 15:52 — 2:0. Гарлэнд — 7 (Шмолц , Голигоски), 35:52 — 3:0.

Вратари: Кюмпер — Францоуз.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 28 (16+3+9) — 33 (7+17+9).

Наши: — - Задоров (20.45/2/-1), Каменев (10.29/0/0), Ничушкин (9.51/1/-1).

3 ноября. Глендейл. Gila River Arena.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика