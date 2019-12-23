«Аризона» обыграла «Детройт», Келлер и Экман-Ларссон набрали по три очка

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Аризоне» — 2:5. В составе победителей ассистентский хет-трик оформил Оливер Экман-Ларссон. 3 (2+1) очка набрал Клейтон Келлер. Тэйлор Холл впервые забил за «койотов».

У Ильи Любушкина 2 броска в створ, 2 силовых приема и блок-шот за 15.13 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Аризона» — 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Голы: Келлер — 9 (Шмолц , Экман-Ларссон), 13:25 — 0:1. Келлер — 10 (Шмолц , Экман-Ларссон), 16:43 — 0:2. Седерберг — 11 (Келлер), 20:39 — 0:3. Холл — 7 (Истерли, Кессел), 45:41 — 0:4. Задина — 3, 49:59 — 1:4. Дворак — 9 (Экман-Ларссон, Гросс), 50:26 — 1:5. Бертуцци — 14 (Бига, Нильсен), 55:31 — 2:5.

Вратари: Ховард — Раанта (45:08 — 45:41).

Штраф: 0 — 6.

Броски: 30 (10+7+13) — 45 (15+13+17).

Наши: — - Любушкин (16.03/2/0).

23 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.

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