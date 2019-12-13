«Аризона» обыграла «Чикаго», Любушкин очков не набрал

«Аризона» одолела «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Для «Блэкхокс» это третье поражение кряду.

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин? очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Чикаго» — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Голы: Грабнер — 7 (Ричардсон, Хиностроза), 2:56 — 1:0. Келлер — 6 (Истерли, Хиностроза), 5:03 — 2:0. Ричардсон — 1 (Чикран, Хиностроза), 15:04 — 3:0. Тэйвз — 7 (Кубалик, Джилберт), 26:02 — 3:1. Шмолц — 6 (Дворак), 28:25 — 4:1. Стром — 7 (бол., Дебринкэт, Густафссон), 52:58 — 4:2. Келлер — 7 (Дворак, Седерберг), 57:53 — 5:2.

Вратари: Кюмпер — Ленер.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 40 (17+10+13) — 29 (10+11+8).

Наши: Любушкин (17.06/1/+2) — -.

13 декабря. Глендейл. Gila River Arena.

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