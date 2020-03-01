«Аризона» обыграла «Баффало», Келлер набрал три очка

«Аризона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ одержала волевую победу над «Баффало» — 5:2. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Клейтон Келлер, набравший 3 (2+1) очка. У Ильи Любушкина показатель полезности «-1», бросок в створ, 4 силовых приема и 2 блок-шота за 15.27 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Баффало» — 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Голы: М. Юханссон — 8 (Кахун, Маккейб), 7:59 — 0:1. Скиннер — 14 (Симмондс), 8:43 — 0:2. Истерли — 3 (Келлер, Экман-Ларссон), 22:20 — 1:2. Кессел — 14 (Голигоски, Истерли), 23:13 — 2:2. Келлер — 16, 27:30 — 3:2. Келлер — 17 (Димерс), 53:59 — 4:2. Экман-Ларссон — 8 (мен., п.в.), 59:40 — 5:2.

Вратари: Раанта — Ю. Юханссон (57:40 — 58:43, 58:58 — 59:40).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (9+12+10) — 28 (8+12+8).

Наши: Любушкин (15.27/1/-1) — -.

1 марта. Глендейл. Gila River Arena.