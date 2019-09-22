«Аризона» обыграла «Анахайм», у Любушкина «-2»

«Аризона» в предсезонном матче НХЛ в серии буллитов обыграла «Анахайм» — 4:3. На счету российского защитника «койотов» Ильи Любушкина показатель полезности «-2» и 2 силовых приема за 13.06 на льду. Иван Просветов остался на скамейке запасных.

В параллельной встрече «Лос-Анджелес» победил «Ванкувер» — 7:5.

В другом матче в овертайме «Чикаго» обыграл «Бостон» — 3:2.

НХЛ. Контрольные матчи

«Аризона Койотс» (Глендейл) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Бантинг — 1 (Шапу, Экман-Ларссон), 12:09 — 1:0. Сильверберг — 1 (Гюле, Фаулер), 33:00 — 1:1. Седерберг — 1 (бол., Хейтон), 35:31 — 2:1. Келлер — 2 (Экман-Ларссон), 43:41 — 3:1. Ритчи — 1 (бол., Гецлаф, Дель Зотто), 53:51 — 3:2. Ди Лео — 1 (Кэррик, Хольцер), 56:31 — 3:3.

Победный буллит: Шмолц.

Вратари: Кюмпер (0:00) — Гибсон (Бойл, 33:00).

Штраф: 17 — 15.

Броски: 29 (8+15+5+1) — 34 (11+8+12+3).

Наши: Любушкин (13.06/0/-2) — -.

22 сентября. Глендейл. Gila River Arena.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 7:5 (3:2, 1:0, 3:3)

Голы: Андерсон-Долан — 2 (Клиффорд, Хаттон), 3:25 — 1:0. Годетт — 2 (бол., Эдлер, Мотт), 7:18 — 1:1. Граовац — 1, 10:37 — 1:2. Амадио — 2 (Кемпе), 10:46 — 2:2. Амадио — 3 (бол., Кемпе, Мартинес), 15:25 — 3:2. Хаттон — 1 (Андерсон-Долан, Льюис), 24:10 — 4:2. Мартинес — 1 (бол., Льюис), 44:35 — 5:2. Пирсон — 2 (Майерс), 45:54 — 5:3. Лейво — 1 (Бозер, Петтерссон), 46:13 — 5:4. Фрк — 1 (Мартинес), 48:20 — 6:4. Андерсон-Долан — 3 (бол., Лафф, Бьернфот), 50:25 — 7:4. Годетт — 3 (Хьюз, Виртанен), 59:00 — 7:5.

Вратари: Кэмпбелл — Макинтайр.

Штраф: 6 — 10.

22 сентября. Лос-Анджелес. Staples Center.

«Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Стром — 1 (бол., Дебринкэт, Кейн), 3:14 — 1:0. Фитцджералд — 1 (буллит), 23:23 — 1:1. Саад — 1 (Ведин), 38:37 — 2:1. Линдхольм — 1 (мен., Стин), 52:49 — 2:2. Кейн — 1 (Мерфи, Тэйвз), 63:04 — 3:2.

Вратари: Ленер — Лагас (Кейзер, 40:00).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 47 (13+13+18+3) — 41 (10+17+12+2).

22 сентября. Чикаго. United Center.