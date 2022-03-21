«Аризона» обменяла вратаря Уэджвуда в «Даллас»

Вратарь Скотт Уэджвуд был обменян в «Даллас» из «Аризоны», сообщает сайт НХЛ.

В качестве компенсации «Койоты» получил условный выбор в четвертом раунде драфте НХЛ-2023. Этот пик поднимется до третьего раунда, если «Даллас» выйдет в плей-офф.

Контракт Уэджвуда с зарплатой 825 тысяч долларов рассчитан до конца сезона.

В текущем сезоне 29-летний вратарь провел 26 матчей за «Аризону» в регуляторном чемпионате, пропуская в среднем 3,16 шайбы и отражая 91,1 процента бросков.