«Аризона» обменяла Чикрана в «Оттаву» на три драфт-пика

«Аризона» объявила на официальном сайте об обмене защитника Джейкоба Чикрана в «Оттаву».

За 24-летнего канадца «Койотс» получили первый пик драфта 2023 года и пики второго раунда драфтов в 2024 и 2026 годах.

В этом сезоне Чикрана сыграл 36 матчей и набрал 28 (7+21) очков.