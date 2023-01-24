«Аризона» на год продлила контракт с защитником Вялимяки

«Аризона» на год продлила контракт с защитником Юусо Вялимяки, сообщает сайт клуба.

Зарплата 24-летнего финна в следующем сезоне составит 1 миллион долларов.

В нынешнем сезоне Вялимяки провел 43 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 (2+10) очков.

Отметим, что «Калгари» в 2017 году выбрал финского защитника в первом раунде драфта под общим 16-м номером.