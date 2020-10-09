«Аризона» может взять права на Подколзина у «Ванкувера» в качестве компенсации за Экман-Ларссона

«Ванкувер» намерен подписать защитника «Аризоны» Оливера Экман-Ларссона, сообщает журналист Крис Фэйбер.

В качестве компенсации «Койотс» хочет получить либо права на форварда Нильса Хегландера, либо на нападающего СКА Василия Подколзина, либо голкипера Тэтчера Демко.

Сообщается, что «Аризона» рассматривает обмен своего капитана для того, чтобы снизить расходы команды.