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«Аризона» может обменять Фила Кессела

09:18
Фил Кессел. Фото ХК «Аризона».
Фил Кессел. Фото ХК «Аризона».
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«Аризона» рассматривает варианты обмена нападающего Фила Кессела, сообщает TFP.

33-летний Форвард получил 5 миллионов долларов в качестве бонусов. Ему также должны выплатить 1 миллион долларов за сезон-2020/2021.

Действующий кэпхит по контракту составляет 6,8 миллионов долларов в год (полный — 8 миллионов, но 1,2 миллиона выплат приходится на «Торонто»). Нападающим интересуются различные клубы НХЛ, а «Аризона» готова рассмотреть вариант, при котором возьмет часть зарплаты форварда на себя.

В прошедшем сезоне Кессел провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 43 (20+23) очка при показателе полезности «-17».

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Иван Шитик все материалы автора

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