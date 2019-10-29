«Аризона» Любушкина по буллитам одолела «Баффало» и одержала 6-ю победу в 7 матчах

«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов проиграл «Аризоне» — 2:3. В составе хозяев отличились Джек Айкел и Джефф Скиннер, у гостей — Конор Гарлэнд и Кард Седерберг. На счету российского защитника «койотов» Ильи Любушкина 3 броска в створ и 3 силовых приема за 10 минут на льду.

«Баффало» с 20 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Аризона» (15) — пятая на Западе, Она одержала 6 побед в 7 последних матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Аризона» — 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Айкел — 7 (бол., Скиннер, Райнхарт), 3:31 — 1:0. Скиннер — 7 (М. Юханссон, Соботка), 11:16 — 2:0. Гарлэнд — 6 (Хейтон, Экман-Ларссон), 18:50 — 2:1. Седерберг — 3 (бол., Гарлэнд, Голигоски), 36:32 — 2:2.

Победный буллит: Шмолц .

Вратари: Хаттон — Кюмпер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (11+9+6+0) — 44 (13+15+15+1).

Наши: — - Любушкин (10.00/3/0).

29 октября. Баффало. KeyBank Center.

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