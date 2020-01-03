«Аризона» Любушкина обыграла «Анахайм»

«Аризона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Анахайм» — 4:2. На счету российского защитника «койотов» Ильи Любушкина показатель полезности «+2», 2 броска в створ и 2 силовых приема за 12.39 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Анахайм» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Круз — 8 (Кессел, Степан), 14:28 — 1:0. Сильверберг — 15 (Лундстрем, Комтуа), 19:28 — 1:1. Джонс — 4 (Дель Зотто, Стил), 22:24 — 1:2. Дворак — 10 (Холл, Гарлэнд), 40:26 — 2:2. Ричардсон — 2 (Фишер, Хиностроза), 46:47 — 3:2. Седерберг — 12 (Келлер, Шмолц ), 47:49 — 4:2.

Вратари: Раанта — Гибсон (58:52).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 34 (13+8+13) — 29 (13+7+9).

Наши: Любушкин (12.39/2/+2) — -.

3 января. Глендейл. Gila River Arena.