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Сегодня, 09:54

«Аризона» в предсезонном матче в Австралии обыграла «Лос-Анджелес»

Сергей Разин
корреспондент
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«Аризона» в предсезонном матче обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 5:3.

В составе «Койотис» отличились Клэйтон Келлер, Матиас Маччели, Лоусон Крауз, Логан Кули и Баррет Хэйтон, забивший в пустые ворота. У «Кингз» шайбы забросили Адриан Кемпе, Виктор Арвидссон и Тревор Мур, защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

Логан Кули. Новичок «Аризоны» обыграл трех игроков «Лос-Анджелеса» и забил невероятный гол

Матч проходил в Австралии в рамках «Глобальной серии НХЛ». Команды проведут еще одну встречу 24 сентября.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Новичок «Аризоны» обыграл трех игроков «Лос-Анджелеса» и забил невероятный гол
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