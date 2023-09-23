«Аризона» в предсезонном матче в Австралии обыграла «Лос-Анджелес»

«Аризона» в предсезонном матче обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 5:3.

В составе «Койотис» отличились Клэйтон Келлер, Матиас Маччели, Лоусон Крауз, Логан Кули и Баррет Хэйтон, забивший в пустые ворота. У «Кингз» шайбы забросили Адриан Кемпе, Виктор Арвидссон и Тревор Мур, защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

Матч проходил в Австралии в рамках «Глобальной серии НХЛ». Команды проведут еще одну встречу 24 сентября.