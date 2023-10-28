«Аризона» уступила «Лос-Анджелесу», ведя со счетом 4:1
«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Лос-Анджелесу» со счетом 4:5.
В составе «Кингз» дубль оформил Дрю Даути, по 2 (1+1) очка набрали Мики Андерсон и Куинтон Байфилд, вратарь Кэмерон Талбот сменил Финикса Копли на девятой минуте, Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «-2». Вратарь «Койотс» Карел Веймелка отметился результативной передачей. При этом «Аризона» до 37-й минуты вела со счетом 4:1.
После этого матча «Аризона» с 6 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 9 очками — на пятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 4:5 (4:1, 0:1, 0:3)
Голы: Маччелли — 1 (Бьюгстад, Мозер), 0:37 — 1:0. Андерсон — 1 (Байфилд, Кемпе), 5:56 — 1:1. Мозер — 1 (Шмальц, Келлер), 7:46 — 2:1. Макбэйн — 2 (О`Брайен, Стэчер), 8:21 — 3:1. Дурзи — 3 (Сэнфорд, Веймелка), 8:55 — 4:1. Даути — 2 (бол., Кемпе, Фиала), 36:11 — 4:2. Байфилд — 2 (Калиев, Спенс), 41:50 — 4:3. Копитар — 4, 46:54 — 4:4. Даути — 3 (Мур, Андерсон), 58:01 — 4:5.
Вратари: Веймелка (59:40) — Копли (Тэлбот, 8:21, 15:01 — 15:36).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 23 (7+9+7) — 39 (13+17+9).
Наши: — - Гавриков (20.09/0/-2).
28 октября. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|2
|Каролина
|9
|5
|4
|10
|3
|Филадельфия
|7
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|3
|9
|4
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|9
|5
|Коламбус
|7
|3
|4
|8
|6
|Айлендерс
|6
|3
|3
|7
|7
|Вашингтон
|7
|3
|4
|7
|8
|Питтсбург
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|3
|4
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|Атлантический дивизион
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|Бостон
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|Детройт
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|3
|11
|3
|Торонто
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|5
|2
|10
|4
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|5
|Монреаль
|7
|4
|3
|9
|6
|Флорида
|6
|3
|3
|6
|7
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|7
|3
|4
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|8
|Баффало
|8
|3
|5
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|7
|6
|1
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|4
|Миннесота
|8
|3
|5
|8
|5
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|7
|3
|4
|6
|7
|Аризона
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|7
|1
|15
|2
|Ванкувер
|7
|5
|2
|10
|3
|Лос-Анджелес
|7
|4
|3
|9
|4
|Анахайм
|7
|3
|4
|6
|5
|Сиэтл
|8
|2
|6
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|1
|28.10
|01:00
|
Вегас – Чикаго
|3 : 4 ОТ
|28.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|5 : 4
|28.10
|02:00
|
Вашингтон – Миннесота
|3 : 2 Б
|28.10
|02:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|3 : 0
|28.10
|05:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|5 : 0
|28.10
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|4 : 5
|28.10
|20:00
|
Филадельфия – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|7
|18
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|8
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|9
|7
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|7
|7
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|3
|1.33