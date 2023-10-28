«Аризона» уступила «Лос-Анджелесу», ведя со счетом 4:1

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Лос-Анджелесу» со счетом 4:5.

В составе «Кингз» дубль оформил Дрю Даути, по 2 (1+1) очка набрали Мики Андерсон и Куинтон Байфилд, вратарь Кэмерон Талбот сменил Финикса Копли на девятой минуте, Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «-2». Вратарь «Койотс» Карел Веймелка отметился результативной передачей. При этом «Аризона» до 37-й минуты вела со счетом 4:1.

После этого матча «Аризона» с 6 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 9 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 4:5 (4:1, 0:1, 0:3)

Голы: Маччелли — 1 (Бьюгстад, Мозер), 0:37 — 1:0. Андерсон — 1 (Байфилд, Кемпе), 5:56 — 1:1. Мозер — 1 (Шмальц, Келлер), 7:46 — 2:1. Макбэйн — 2 (О`Брайен, Стэчер), 8:21 — 3:1. Дурзи — 3 (Сэнфорд, Веймелка), 8:55 — 4:1. Даути — 2 (бол., Кемпе, Фиала), 36:11 — 4:2. Байфилд — 2 (Калиев, Спенс), 41:50 — 4:3. Копитар — 4, 46:54 — 4:4. Даути — 3 (Мур, Андерсон), 58:01 — 4:5.

Вратари: Веймелка (59:40) — Копли (Тэлбот, 8:21, 15:01 — 15:36).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 23 (7+9+7) — 39 (13+17+9).

Наши: — - Гавриков (20.09/0/-2).

28 октября. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.