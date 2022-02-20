«Лос-Анджелес» в гостях победил «Аризону»

«Лос-Анджелес» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Аризону» со счетом 5:3. По дублю оформили Адриан Кемпе и Дрю Дайтию.

«Лос-Анджелес» занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Аризона» — 16-я.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Голы: Строльман — 4 (Мозер, Эрикссон), 8:52 — 1:0. Кемпе — 22 (Копитар, Бьорнфут), 9:04 — 1:1. Крауз — 13 (Гальченюк, Кессел), 27:41 — 2:1. Келлер — 19 (Бойд, Гостисбеер), 32:40 — 3:1. Даути — 6 (бол., Кемпе, Браун), 38:33 — 3:2. Мур — 8 (Арвидссон, Дано), 46:24 — 3:3. Даути — 7, 47:12 — 3:4. Кемпе — 23 (бол., Даути, Копитар), 50:03 — 3:5.

Вратари: Веймелка — Петерсен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (4+9+10) — 39 (12+13+14).

Наши: — - -.

20 февраля. Глендейл. Gila River Arena. 13831 зритель.