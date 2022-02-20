«Лос-Анджелес» в гостях победил «Аризону»
«Лос-Анджелес» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Аризону» со счетом 5:3. По дублю оформили Адриан Кемпе и Дрю Дайтию.
«Лос-Анджелес» занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Аризона» — 16-я.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
Голы: Строльман — 4 (Мозер, Эрикссон), 8:52 — 1:0. Кемпе — 22 (Копитар, Бьорнфут), 9:04 — 1:1. Крауз — 13 (Гальченюк, Кессел), 27:41 — 2:1. Келлер — 19 (Бойд, Гостисбеер), 32:40 — 3:1. Даути — 6 (бол., Кемпе, Браун), 38:33 — 3:2. Мур — 8 (Арвидссон, Дано), 46:24 — 3:3. Даути — 7, 47:12 — 3:4. Кемпе — 23 (бол., Даути, Копитар), 50:03 — 3:5.
Вратари: Веймелка — Петерсен.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 23 (4+9+10) — 39 (12+13+14).
Наши: — - -.
20 февраля. Глендейл. Gila River Arena. 13831 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|48
|33
|15
|70
|2
|Питтсбург
|51
|31
|20
|70
|3
|Рейнджерс
|49
|31
|18
|67
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|48
|24
|24
|49
|6
|Айлендерс
|44
|18
|26
|42
|7
|Филадельфия
|49
|15
|34
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|49
|34
|15
|73
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|48
|32
|16
|67
|4
|Бостон
|49
|28
|21
|60
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|48
|18
|30
|41
|7
|Баффало
|50
|16
|34
|40
|8
|Монреаль
|49
|9
|40
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|36
|13
|76
|2
|Сент-Луис
|49
|29
|20
|64
|3
|Миннесота
|46
|30
|16
|63
|4
|Нэшвилл
|50
|28
|22
|60
|5
|Даллас
|48
|27
|21
|56
|6
|Виннипег
|49
|22
|27
|52
|7
|Чикаго
|51
|18
|33
|44
|8
|Аризона
|49
|12
|37
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|47
|28
|19
|62
|2
|Вегас
|50
|28
|22
|60
|3
|Эдмонтон
|49
|28
|21
|59
|4
|Лос-Анджелес
|50
|26
|24
|59
|5
|Анахайм
|51
|23
|28
|55
|6
|Ванкувер
|50
|23
|27
|52
|7
|Сан-Хосе
|48
|22
|26
|49
|8
|Сиэтл
|50
|16
|34
|36
|20.02
|03:00
|
Оттава – Бостон
|2 : 3 ОТ
|20.02
|03:00
|
Торонто – Сент-Луис
|3 : 6
|20.02
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|3 : 5
|20.02
|06:00
|
Калгари – Сиэтл
|- : -
|20.02
|06:00
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
|20.02
|21:00
|
Питтсбург – Каролина
|- : -
|20.02
|22:00
|
Айлендерс – Монреаль
|- : -
|20.02
|23:00
|
Чикаго – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|71
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|49
|69
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|49
|68
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|49
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|49
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|31
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|37
|2.09