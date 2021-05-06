«Лос-Анджелес» переиграл «Аризону»
07:39
«Лос-Анджелес» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Койотс» потерпели третье поражение кряду.
Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин сыграл 17 минут и сделал 1 бросок по воротам соперника.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
Голы: Экман-Ларссон — 3 (Гарлэнд, Бантинг), 1:19 — 1:0. Виларди — 8 (Иафалло, Уокер), 4:29 — 1:1. Андерсон-Долан — 7 (Атанасиу, Байфилд), 13:03 — 1:2. Чикран — 18 (бол., Гарлэнд, Голигоски), 17:44 — 2:2. Виларди — 9 (Андерссон, Уокер), 44:42 — 2:3. Уокер — 3 (п.в., Копитар), 59:23 — 2:4.
Вратари: Хилл (58:44 — 59:23) — Петерсен.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 30 (13+11+6) — 22 (8+4+10).
Наши: Любушкин (17.21/1/+1) — -.
6 мая. Глендейл. Gila River Arena.
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