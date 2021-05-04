«Лос-Анджелес» победил «Аризону»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 3:2.

В составе «Кингз» отличились Тревор Мур, Анже Копитар и Алекс Иафалло. «Койотс» ответили точными бросками Кристиана Дворака и Джейкоба Чикрана.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 46 очками занимает шестое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 50 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Дворак — 15 (Крауз, Фишер), 17:10 — 1:0. Мур — 10, 17:45 — 1:1. Чикран — 17 (бол., Гарлэнд, Голигоски), 20:53 — 2:1. Копитар — 13 (Кемпе, Браун), 27:40 — 2:2. Иафалло — 12 (бол., Даути, Копитар), 33:40 — 2:3.

Вратари: Кемпер (57:43 — 58:00, 58:10) — Куик (Петерсен, 40:00).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (6+13+15) — 26 (14+7+5).

Наши: Любушкин (17.06/1/0) — -.

4 мая. Глендейл. Gila River Arena.