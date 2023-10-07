«Аризона»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Основная информация о клубе «Аризона Койотис» в регулярном чемпионате НХЛ.
Полное название: «Аризона Койотис»
Город: Глендейл, США
Год основания: 1972
Главный тренер: Андре Туриньи
Капитан: вакантно
Домашняя арена (вместимость): Маллетт-арена (на 4600)
Конференция: Западная
Дивизион: Центральный
"Аризона": достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
В сезоне-2022/2023 «Койоты» по итогам регулярного чемпионата НХЛ заняли предпоследнее, седьмое место в Центральном дивизионе и не вышли в плей-офф.
«Аризона»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Аризона» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в субботу, 14 октября: клуб сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях против «Нью-Джерси» на арене «Prudential Center». Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Койотис» на выезде сыграют с «Эдмонтон» в четверг, 18 апреля (начало — 05.00 мск).
«Аризона»: календарь матчей в октябре 2023
14 октября, суббота. 02:00. «Нью-Джерси» — «Аризона»
17 октября, вторник. 02:00. «Рейнджерс» — «Аризона»
18 октября, среда. 02:30. «Айлендерс» — «Аризона»
20 октября, пятница. 03:00. «Сент-Луис» — «Аризона»
21 октября, суббота. 23:00. «Аризона» — «Анахайм»
25 октября, среда. 05:30. «Лос-Анджелес» — «Аризона»
28 октября, суббота. 05:00. «Аризона» — «Лос-Анджелес»
31 октября, вторник. 05:00. «Аризона» — «Чикаго»
Календарь матчей «Аризоны» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Аризоны»
В июле 2021 года главным тренером «Койотис» был назначен Андре Туриньи. До перехода в НХЛ больше 15 лет работал в Главной юниорской лиге Квебека, а также тренировал в лиге Онтарио. Специалис также т был главным тренером молодежки сборной Канады, и помог ей занять первое место на ЧМ-2020. Также Туриньи работал в тренерском штабе Жерара Галлана на ЧМ-2021, где национальная команда забрала золотые медали.
Российские хоккеисты «Аризоны»
- Иван Просветов (вратарь) — выступает. за «Тусон Роудраннерз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) на правах перспективного игрока «Аризона Койотс».
«Аризона»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -