«Аризона» проиграла «Колорадо»

«Колорадо» переиграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Эвеланш» одержали победу после двух подряд поражений.

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин сыграл 16 минут и отметился четырьмя силовыми приемами. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин за 12 с половиной минут нанес два броска по воротам соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Колорадо» — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Голы: Рантанен — 8 (бол., Кадри, Маккиннон), 21:43 — 0:1. Бураковски — 4 (Кадри, Рантанен), 46:04 — 0:2. Кадри — 6 (Макар), 51:00 — 0:3. Кессел — 8 (Дворак, Чикран), 58:24 — 1:3. Каджула — 1, 59:07 — 2:3.

Вратари: Хилл (58:34 — 59:07, 59:27) — Миска.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 18 (6+4+8) — 28 (11+9+8).

Наши: Любушкин (16.02/0/0) — Ничушкин (12.36/2/0).

27 февраля. Глендейл. Gila River Arena.