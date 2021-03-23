«Колорадо» на выезде разгромил «Аризону», Ничушкин сделал два результативных паса

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 5:1.

В составе «Эвеланш» дубль на счету Йонаса Донского, еще по шайбе забросили Пьер Белльмар, Микко Рантанен и Назем Кадри, российский форвард Валерий Ничушкин сделал две результативные передачи. Хозяева ответили точным броском Оливера Экмана-Ларссона.

После этого матча «Колорадо» с 42 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Аризона» с 31 очком — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Колорадо» — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Голы: Белльмар — 3 (Колверт, Комфер), 14:22 — 0:1. Рантанен — 18 (Маккиннон, Ландескуг), 15:28 — 0:2. Кадри — 10 (Бураковски, Макдональд), 31:44 — 0:3. Экман-Ларссон — 1 (бол., Кессел, Питлик), 56:19 — 1:3. Донской — 9 (п.в., Джост, Ничушкин), 57:28 — 1:4. Донской — 10 (Ничушкин, Джост), 59:49 — 1:5.

Вратари: Раанта (56:50 — 57:28) — Грубауэр.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (4+9+12) — 35 (8+21+6).

Наши: Любушкин (19.59/2/-2) — Ничушкин (15.56/2/+2).

23 марта. Глендейл. Gila River Arena.