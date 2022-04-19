«Каролина» победила «Аризону»

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«Каролина» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Аризону» со счетом 5:3. Победным стал гол Нино Нидеррайтера.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников очков в этой встрече не набрал.

«Каролина» занимает втретье место в таблице Восточной конференции. «Аризона» — 16-я на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Каролина» — 3:5 (0:1, 3:3, 0:1)

Голы: Трочек — 20 (Шей, Нечас), 4:01 — 0:1. Фаст — 13, 21:47 — 0:2. Доми — 10 (Нидеррайтер, Пеши), 24:43 — 0:3. Ритчи — 12 (Смит, Кессел), 26:32 — 1:3. Нидеррайтер — 23 (Доми, Пеши), 31:52 — 1:4. Эрикссон — 3 (Капобьянко, Лэдд), 36:15 — 2:4. Гальченюк — 6 (Капобьянко, Бойд), 38:42 — 3:4. Ахо — 36 (Джарвис, Слэвин), 48:10 — 3:5.

Вратари: Веймелка — Раанта.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 26 (7+14+5) — 51 (15+24+12).

Наши: — - Свечников (16.28/3/+1).

19 апреля. Глендейл. Gila River Arena. 8496 зрителей.