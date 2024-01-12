«Калгари» на выезде переиграл «Аризону»
«Аризона» на своем льду проиграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6. «Флэймз» одержали вторую победу подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Калгари» — 2:6 (1:4, 1:0, 0:2)
Голы: Баклунд — 9 (Коулмэн), 0:20 — 0:1. Шарангович — 15 (мен., Коулмэн, Уигар), 6:37 — 0:2. Андерссон — 7 (Кадри, Уигар), 7:56 — 0:3. Крауз — 16 (Бьюгстад, Маччелли), 13:44 — 1:3. Коулмэн — 18 (Танев, Хэнифин), 13:58 — 1:4. Келлер — 15 (Кули, Кессельринг), 21:44 — 2:4. Шарангович — 16 (Юбердо, Линдхольм), 40:58 — 2:5. Шарангович — 17 (бол., Линдхольм, Юбердо), 47:06 — 2:6.
Вратари: Веймелка (Ингрэм, 13:58) — Маркстрем.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 34 (12+13+9) — 31 (14+10+7).
12 января. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|40
|26
|14
|54
|2
|Каролина
|41
|23
|18
|51
|3
|Айлендерс
|41
|19
|22
|48
|4
|Филадельфия
|41
|21
|20
|48
|5
|Нью-Джерси
|39
|21
|18
|45
|6
|Питтсбург
|40
|20
|20
|45
|7
|Вашингтон
|39
|19
|20
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|24
|16
|56
|2
|Флорида
|41
|27
|14
|56
|3
|Торонто
|39
|21
|18
|50
|4
|Тампа-Бэй
|43
|21
|22
|47
|5
|Детройт
|41
|20
|21
|45
|6
|Монреаль
|41
|17
|24
|40
|7
|Баффало
|42
|18
|24
|40
|8
|Оттава
|37
|14
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|28
|13
|60
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|40
|24
|16
|53
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Сент-Луис
|40
|21
|19
|43
|6
|Аризона
|40
|20
|20
|42
|7
|Миннесота
|40
|17
|23
|38
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|42
|28
|14
|59
|2
|Вегас
|41
|23
|18
|51
|3
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|48
|4
|Эдмонтон
|38
|22
|16
|45
|5
|Сиэтл
|41
|18
|23
|45
|6
|Калгари
|42
|19
|23
|43
|7
|Анахайм
|41
|14
|27
|29
|8
|Сан-Хосе
|42
|10
|32
|23
|12.01
|03:00
|
Питтсбург – Ванкувер
|3 : 4 ОТ
|12.01
|03:00
|
Монреаль – Сан-Хосе
|2 : 3
|12.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|12.01
|03:00
|
Флорида – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|12.01
|03:00
|
Баффало – Оттава
|5 : 3
|12.01
|03:00
|
Каролина – Анахайм
|6 : 3
|12.01
|03:00
|
Вашингтон – Сиэтл
|1 : 4
|12.01
|03:00
|
Детройт – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|12.01
|03:30
|
Айлендерс – Торонто
|4 : 3 ОТ
|12.01
|04:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|5 : 2
|12.01
|04:00
|
Виннипег – Чикаго
|2 : 1
|12.01
|05:00
|
Аризона – Калгари
|2 : 6
|12.01
|06:00
|
Вегас – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|69
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|40
|58
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|38
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|41
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41