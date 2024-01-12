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Сегодня, 07:37

«Калгари» на выезде переиграл «Аризону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аризона» на своем льду проиграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6. «Флэймз» одержали вторую победу подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Калгари» — 2:6 (1:4, 1:0, 0:2)

Голы: Баклунд — 9 (Коулмэн), 0:20 — 0:1. Шарангович — 15 (мен., Коулмэн, Уигар), 6:37 — 0:2. Андерссон — 7 (Кадри, Уигар), 7:56 — 0:3. Крауз — 16 (Бьюгстад, Маччелли), 13:44 — 1:3. Коулмэн — 18 (Танев, Хэнифин), 13:58 — 1:4. Келлер — 15 (Кули, Кессельринг), 21:44 — 2:4. Шарангович — 16 (Юбердо, Линдхольм), 40:58 — 2:5. Шарангович — 17 (бол., Линдхольм, Юбердо), 47:06 — 2:6.

Вратари: Веймелка (Ингрэм, 13:58) — Маркстрем.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 34 (12+13+9) — 31 (14+10+7).

12 января. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Калгари Флэймз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 40 26 14 54
2 Каролина 41 23 18 51
3 Айлендерс 41 19 22 48
4 Филадельфия 41 21 20 48
5 Нью-Джерси 39 21 18 45
6 Питтсбург 40 20 20 45
7 Вашингтон 39 19 20 44
8 Коламбус 42 13 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 24 16 56
2 Флорида 41 27 14 56
3 Торонто 39 21 18 50
4 Тампа-Бэй 43 21 22 47
5 Детройт 41 20 21 45
6 Монреаль 41 17 24 40
7 Баффало 42 18 24 40
8 Оттава 37 14 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 28 13 60
2 Колорадо 42 27 15 57
3 Даллас 40 24 16 53
4 Нэшвилл 41 22 19 45
5 Сент-Луис 40 21 19 43
6 Аризона 40 20 20 42
7 Миннесота 40 17 23 38
8 Чикаго 42 12 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 42 28 14 59
2 Вегас 41 23 18 51
3 Лос-Анджелес 38 20 18 48
4 Эдмонтон 38 22 16 45
5 Сиэтл 41 18 23 45
6 Калгари 42 19 23 43
7 Анахайм 41 14 27 29
8 Сан-Хосе 42 10 32 23
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12.01 03:00
Питтсбург – Ванкувер
 3 : 4 ОТ
12.01 03:00
Монреаль – Сан-Хосе
 2 : 3
12.01 03:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
12.01 03:00
Флорида – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
12.01 03:00
Баффало – Оттава
 5 : 3
12.01 03:00
Каролина – Анахайм
 6 : 3
12.01 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 1 : 4
12.01 03:00
Детройт – Эдмонтон
 2 : 3 ОТ
12.01 03:30
Айлендерс – Торонто
 4 : 3 ОТ
12.01 04:00
Сент-Луис – Рейнджерс
5 : 2
12.01 04:00
Виннипег – Чикаго
 2 : 1
12.01 05:00
Аризона – Калгари
 2 : 6
12.01 06:00
Вегас – Бостон
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 42 69
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 42 67
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 40 58
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 38 33
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 41 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 42 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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