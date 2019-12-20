«Аризона» и «Миннесота» забросили на двоих 13 шайб, Любушкин очков не набрал

«Миннесота» обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 8:5. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин провел на льду 13 минут, не набрав очков за результативность.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Миннесота» — 5:8 (1:0, 1:4, 3:4)

Голы: Кессел — 8 (Холл, Дворак), 16:14 — 1:0. Донато — 7 (Цуккарелло), 22:00 — 1:1. Фолиньо — 4 (Соуси, Раск), 23:25 — 1:2. Чикран — 8 (бол., Голигоски, Шмолц ), 29:46 — 2:2. Хартман — 5 (Фолиньо, Бродин), 31:11 — 2:3. Стаал — 13 (Цуккарелло, Хант), 38:15 — 2:4. Экман-Ларссон — 4, 40:48 — 3:4. Чикран — 9 (бол., Шмолц , Голигоски), 43:22 — 4:4. Хант — 6 (Гринуэй, Штурм), 44:22 — 4:5. Цуккарелло — 9 (Стаал, Паризе), 44:57 — 4:6. Келлер — 8 (Шмолц , Седерберг), 45:23 — 5:6. Сутер — 4 (Фолиньо, Хартман), 51:16 — 5:7. Канин — 8 (п.в., Паризе, Стаал), 59:51 — 5:8.

Вратари: Кюмпер (Раанта, 56:52, 57:31 — 59:51) — Дубник.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 40 (17+12+11) — 33 (7+13+13).

Наши: Любушкин (13.19/1/-2) — -.

20 декабря. Глендейл. Gila River Arena.