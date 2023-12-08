«Аризона» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» на своем льду проиграла «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Флайерз» одержали третью победу подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Филадельфия» набрала 30 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Аризона» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 28 очков.

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