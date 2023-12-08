«Филадельфия» на выезде обыграла «Аризону»

«Аризона» на своем льду проиграла «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Флайерз» одержали третью победу подряд.

«Филадельфия» набрала 30 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Аризона» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 28 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Филадельфия» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Конекны — 13 (Кутюрье), 10:11 — 0:1. Фараби — 9 (Аткинсон, Йорк), 13:18 — 0:2. Крауз — 10 (Маччелли, Зукер), 17:33 — 1:2. Конекны — 14 (мен., Лотон, Силер), 24:38 — 1:3. Йорк — 4 (Санхейм, Делорье), 41:47 — 1:4.

Вратари: Ингрэм — Харт.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 26 (7+7+12) — 26 (8+8+10).

Наши: — - Замула (19.03/2/0).

8 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.