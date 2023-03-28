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Сегодня, 07:39

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Аризону»

Сергей Разин
корреспондент
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«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Аризону» со счетом 5:4.

В составе «Ойлерз» отличились Зак Хайман, Венсан Деарне, Эван Бушар, Леон Драйзайтль и Райан Нюджент-Хопкинс. У «Койотс» по дублю оформили Маттиас Маччелли и Барретт Хэйтон.

После этого матча «Эдмонтон» с 93 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Аризона» с 67 очками — на 13-й строчке.

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«Аризона» — «Эдмонтон» — 4:5 (2:3, 0:1, 2:1)

Голы: Маччелли — 9 (Макбэйн, Крауз), 3:50 — 1:0. Хаймэн — 32 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 4:40 — 1:1. Хейтон — 16 (бол., Крауз, Шмальц), 12:59 — 2:1. Бушар — 5 (Фогеле, Бьюгстад), 13:34 — 2:2. Нерс — 9 (мен., Ямамото), 18:11 — 2:3. Драйзайтль — 46, 34:32 — 2:4. Маччелли — 10 (Крауз, Макбэйн), 43:52 — 3:4. Хейтон — 17 (Келлер, Шмальц), 44:50 — 4:4. Нюджент-Хопкинс — 34 (бол., Бушар, Драйзайтль), 52:05 — 4:5.

Вратари: Веймелка (57:15) — Кэмпбелл.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (14+6+13) — 29 (10+13+6).

Наши: — - Костин (10.24/1/0).

28 марта. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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