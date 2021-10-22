Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Аризону»

«Эдмонтон» выиграл у «Аризоны» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ойлерз» выиграли все четыре стартовые встречи сезона, а «Койотс» — проиграли.

«Эдмонтон» лидирует в Западной конференции. «Аризона» занимает 15-ю строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Эдмонтон» — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Фогеле — 1 (Кассиан, Бушар), 18:02 — 0:1. Хаймэн — 2 (мен., Нюджент-Хопкинс), 26:31 — 0:2. Макдэвид — 5 (Пулюярви, Бэрри), 28:53 — 0:3. Майо — 1 (Дзингел, Лэдд), 41:25 — 1:3. Хаймэн — 3 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 49:05 — 1:4. Макдэвид — 6 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 50:58 — 1:5.

Вратари: Веймелка — Коскинен.

Штраф: 4 — 18.

Броски: 27 (11+9+7) — 31 (9+11+11).

Наши: Любушкин (17.36/0/0) — -.

22 октября. Глендейл. Gila River Arena. 9748 зрителей.