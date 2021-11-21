«Аризона» в овертайме обыграла «Детройт»

«Аризона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победила «Детройт» со счетом 2:1. Победный гол забил Клэйтон Келлер.

Российский нападающий «Ред Уингз» Владислав Наметсников провел на льду 13 минут 26 секунд, но очков не набрад, заработав показатель полезности «0».

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел на льду почти 22 минуты, совершил два броска по воротам и заработал показатель полезности «-1».

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Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Детройт» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ларкин — 9 (Раймонд), 8:41 — 0:1. Дзингел — 2 (мен., Дайнин, Крауз), 53:31 — 1:1. Келлер — 4 (Чикран, Кессел), 60:22 — 2:1.

Вратари: Уэджвуд — Неделькович.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 28 (8+6+12+2) — 34 (8+16+10+0).

Наши: Любушкин (21.56/2/-1) — Наместников (13.26/0/0).

21 ноября. Глендейл. Gila River Arena.