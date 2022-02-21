«Аризона» дома обыграла «Даллас», у Радулова и Гурьянова по «-1»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Даллас» со счетом 3:1.

В составе «Койотс» отличились Лоусон Крауз, Ник Шмальц и Клейтон Келлер. У «Старз» шайбу забросил Роопе Хинтц, нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов завершили встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Аризона» с 30 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Даллас» с 56 очками — на десятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Даллас» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Крауз — 14 (Шмальц), 30:13 — 1:0. Хинтц — 22 (Павелски, Хейсканен), 31:10 — 1:1. Шмальц — 9 (бол., Гостисбеер, Келлер), 37:05 — 2:1. Келлер — 20 (п.в., Шмальц, Майо), 59:25 — 3:1.

Вратари: Уэджвуд — Эттингер (58:13 — 59:25).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (12+10+5) — 33 (7+9+17).

Наши: — - Гурьянов (11.54/2/-1), Радулов (12.42/0/-1).

21 февраля. Глендейл. Gila River Arena. 10248 зрителей.