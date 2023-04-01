«Аризона» уступила «Далласу» и потерпела пятое поражение подряд

«Даллас» обыграл «Аризону» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей забросили Джо Павелски, Джейми Бенн, Макс Доми, Роопе Хинтц и Джейсон Робертсон. Робертсон также сделал три результативные передачи. У хозяев отличились Юусо Вялимяки и Коннор Маккей.

«Даллас» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 96 очками в 75 матчах. «Аризона» идет на 13-й строчке с 67 очками в 76 играх, команда потерпела пятое поражение подряд.

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«Аризона» — «Даллас» — 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)

Голы: Павелски — 23 (Линделл, Робертсон), 1:23 — 0:1. Вялимяки — 4 (бол., Келлер, Бойд), 5:32 — 1:1. Маккей — 3 (Бойд, Фишер), 15:14 — 2:1. Хинтц — 34 (Робертсон, Хейсканен), 20:53 — 2:2. Робертсон — 42 (Хинтц, Хейсканен), 39:38 — 2:3. Бенн — 32 (бол., Робертсон, Хейсканен), 44:56 — 2:4. Доми — 20 (п.в., Линделл), 58:59 — 2:5.

Вратари: Веймелка (57:28 — 58:59) — Эттингер.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 17 (9+4+4) — 31 (8+11+12).

Наши: — - Дадонов (14.42/0/0).

1 апреля. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.