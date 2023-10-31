«Аризона» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

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«Чикаго» на выезде проиграл «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:8.

За «Блэкхокс» забил Коннор Бедард. У «Койотс» отличились Майкл Карконе (хет-трик), Джек Макбэйн (дубль), Джош Браун, Шон Дурзи и Лайам О`Брайен.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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