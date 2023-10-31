«Аризона» разгромила «Чикаго», у Майкла Карконе хет-трик
«Аризона» дома с крупным счетом обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.
За «Койотс» хет-трик оформил Майкл Карконе, дубль на счету Джека Макбэйна, еще по голу забили Джош Браун, Шон Дурзи и Лайам О`Брайен. На счету Карконе еще одна голевая передача, у Макбэйна — две.
У «Блэкхокс» отличился Коннор Бедард.
«Аризона» набрала 8 очков и занимает девятое место в турнирной таблице «Запада». «Чикаго» находится на 13-й строчке (6 очков).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Чикаго» — 8:1 (3:1, 4:0, 1:0)
Голы: Бедард — 4 (Корчински, Джонс), 0:28 — 0:1. Карконе — 2 (Кули, Дурзи), 2:23 — 1:1. Браун — 1 (Макбэйн, Керфут), 13:53 — 2:1. Карконе — 3 (бол., Крауз, Бьюгстад), 15:55 — 3:1. Карконе — 4 (Бойд), 25:00 — 4:1. Макбэйн — 3 (Керфут, О`Брайен), 26:38 — 5:1. Дурзи — 4 (Карконе, Бойд), 31:18 — 6:1. О`Брайен — 1 (Макбэйн, Маччелли), 35:26 — 7:1. Макбэйн — 4 (Керфут), 50:37 — 8:1.
Вратари: Ингрэм — Содерблум (Мразек, 35:26).
Штраф: 16 — 20.
Броски: 34 (11+15+8) — 32 (11+9+12).
Наши: — - -.
31 октября. Глендейл
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|9
|7
|2
|14
|2
|Каролина
|10
|6
|4
|12
|3
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|10
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|9
|6
|Филадельфия
|9
|4
|5
|9
|7
|Коламбус
|9
|3
|6
|8
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|17
|2
|Детройт
|10
|6
|4
|13
|3
|Монреаль
|9
|5
|4
|12
|4
|Торонто
|8
|5
|3
|11
|5
|Тампа-Бэй
|9
|4
|5
|11
|6
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|7
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|8
|Баффало
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|8
|6
|2
|12
|2
|Даллас
|7
|5
|2
|11
|3
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|4
|Нэшвилл
|8
|4
|4
|8
|5
|Аризона
|8
|4
|4
|8
|6
|Миннесота
|9
|3
|6
|8
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|9
|1
|19
|2
|Ванкувер
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Анахайм
|9
|5
|4
|10
|5
|Сиэтл
|10
|3
|7
|8
|6
|Эдмонтон
|8
|2
|6
|5
|7
|Калгари
|9
|2
|7
|5
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|1
|31.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Сиэтл
|3 : 4 ОТ
|31.10
|02:00
|
Филадельфия – Каролина
|2 : 3
|31.10
|02:00
|
Питтсбург – Анахайм
|3 : 4
|31.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|3 : 2 ОТ
|31.10
|02:30
|
Виннипег – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|31.10
|02:30
|
Айлендерс – Детройт
|3 : 4 ОТ
|31.10
|03:00
|
Даллас – Коламбус
|5 : 3
|31.10
|05:00
|
Вегас – Монреаль
|3 : 2 Б
|31.10
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|8 : 1
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|8
|18
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|9
|15
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|10
|15
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|10
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|9
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32