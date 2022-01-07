«Аризона» одержала победу в матче с «Чикаго»

«Аризона» победила «Чикаго» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хет-трик в составе победителей сделал Юхан Ларссон. «Аризона» набрала 17 очков и занимает последнее, 16-е место на Западе. У «Чикаго» 27 очков и 14-я позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Чикаго» — 6:4 (2:0, 1:2, 3:2)

Голы: Майо — 2 (Гостисбеер, Гальченюк), 3:16 — 1:0. Ларссон — 1 (Мозер, Гостисбеер), 19:06 — 2:0. Дак — 6 (Курашев, Мерфи), 21:01 — 2:1. Энтвистл — 4 (Тэйвз, де Хаан), 25:24 — 2:2. Бойд — 8 (бол., Кессел, Мозер), 29:56 — 3:2. Келлер — 11 (Бойд), 43:10 — 4:2. Ларссон — 2 (бол., Бойд, Кессел), 44:01 — 5:2. Тэйвз — 5 (Маккейб, Стиллман), 46:29 — 5:3. Дебринкэт — 21 (бол., Строум, Кейн), 53:21 — 5:4. Ларссон — 3 (п.в., Крауз, Келлер), 59:31 — 6:4.

Вратари: Веймелка — Флери (39:58 — 40:00, 58:02 — 59:31).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 26 (8+10+8) — 36 (13+12+11).

Наши: Любушкин (15.57/0/+2) — -.

7 января. Глендейл. Gila River Arena. 11632 зрителя.