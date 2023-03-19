«Аризона» обыграла «Чикаго», Просветов отразил 32 броска

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 4:2.

В составе «Койотс» Юусо Вялимяки и Клэйтон Келлер набрали по 3 (1+2) очка, вратарь Иван Просветов отразил 32 броска. У «Блэкхокс» отличились Джуджхар Хайра и Калеб Джонс.

После эотго матча «Аризона» с 65 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 54 очками — на 15-й строчке.