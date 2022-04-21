«Чикаго» в овертайме обыграл «Аризону»

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«Чикаго» переиграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Алекс Дебринкэт.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Чикаго» — 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Маккейб — 3 (Тэйвз, Кубалик), 0:42 — 0:1. Кубалик — 14 (Т. Джонсон, Тэйвз), 15:32 — 0:2. Хейтон — 9 (Шмальц, Лэдд), 32:43 — 1:2. Власик — 1 (Дебринкэт, Кейн), 36:25 — 1:3. Смит — 1 (Кессел, Гальченюк), 49:42 — 2:3. Строльман — 6 (Кессел, Шмальц), 53:43 — 3:3. Дебринкэт — 40 (Кейн, С. Джонс), 64:23 — 3:4.

Вратари: Веймелка — Ланкинен.

Штраф: 17 — 9.

Броски: 35 (10+11+12+2) — 40 (17+11+8+4).

21 апреля. Глендейл. Gila River Arena. 11916 зрителей.