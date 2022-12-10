Гол Крауса за 14 секунд до конца принес «Аризоне» победу над «Бостоном»
«Аризона» дома обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
В составе «Койотс» шайбами отметились Джош Браун, Лоусон Краус (дубль) и Ник Шмальц. У «Брюинз» забивали Дэвид Пастрнак, Чарли Койл и Ник Фолиньо.
«Аризона» набрала 20 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Бостон» лидирует на Востоке с 43 очками.
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«Аризона» — «Бостон» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Голы: Браун — 3 (Маччелли, Крауз), 0:23 — 1:0. Пастрняк — 19 (бол., Макэвой), 4:52 — 1:1. Койл — 7 (Дебраск), 27:48 — 1:2. Крауз — 11 (Гостисбеер, Чикран), 30:40 — 2:2. Шмальц — 4 (Келлер, Гостисбеер), 40:53 — 3:2. Фолиньо — 5 (бол., Крейчи, Линдхольм), 54:31 — 3:3. Крауз — 12 (Маччелли), 59:46 — 4:3.
Вратари: Веймелка — Суэймен.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 16 (6+6+4) — 46 (15+23+8).
Наши: — - -.
10 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.
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|1
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|32
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|14
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|12
|15
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Баффало – Питтсбург
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Вашингтон – Сиэтл
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|03:00
|
Коламбус – Калгари
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|03:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
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|10.12
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|
Чикаго – Виннипег
|1 : 3
|10.12
|05:00
|
Колорадо – Рейнджерс
|1 : 2 Б
|10.12
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|5 : 2
|10.12
|05:30
|
Аризона – Бостон
|4 : 3
|10.12
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|10.12
|06:00
|
Вегас – Филадельфия
|- : -
|10.12
|21:30
|
Нэшвилл – Оттава
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|10.12
|22:00
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Даллас – Детройт
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|И
|О
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|27
|52
|
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|44
|
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|27
|41
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|24
|
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Джейсон Робертсон
Даллас
|27
|23
|
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Тэйдж Томпсон
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|27
|21
|И
|КН
|
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|1.82
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Илья Самсонов
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|1.87
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12