Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:13

Гол Крауса за 14 секунд до конца принес «Аризоне» победу над «Бостоном»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Аризона» дома обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Койотс» шайбами отметились Джош Браун, Лоусон Краус (дубль) и Ник Шмальц. У «Брюинз» забивали Дэвид Пастрнак, Чарли Койл и Ник Фолиньо.

«Аризона» набрала 20 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Бостон» лидирует на Востоке с 43 очками.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Бостон» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Браун — 3 (Маччелли, Крауз), 0:23 — 1:0. Пастрняк — 19 (бол., Макэвой), 4:52 — 1:1. Койл — 7 (Дебраск), 27:48 — 1:2. Крауз — 11 (Гостисбеер, Чикран), 30:40 — 2:2. Шмальц — 4 (Келлер, Гостисбеер), 40:53 — 3:2. Фолиньо — 5 (бол., Крейчи, Линдхольм), 54:31 — 3:3. Крауз — 12 (Маччелли), 59:46 — 4:3.

Вратари: Веймелка — Суэймен.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 16 (6+6+4) — 46 (15+23+8).

Наши: — - -.

10 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Бостон Брюинз
1
Читайте также
Скоро Россия может вернуться в мировой спорт. Санкциям пришел конец?
Великий четвертьфинал! Крутой ван Гал, гениальный Месси, феноменальный Мартинес и триумф Аргентины
В МИД РФ сообщили о планах США потратить более $11 млрд на кибератаки
Politico узнала об отсутствии решения у США о передаче Украине БПЛА
Премьер Греции пообещал ЕС помочь стать независимым от газа из России
Что такое киберграмотность
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эдмонтон» обыграл «Миннесоту», у Костина и Капризова по одной передаче

НХЛ: «Вашингтон» обыграл «Сиэтл», «Колорадо» уступил «Рейнджерс» и другие матчи 10 декабря
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 27 21 6 43
2 Каролина 26 14 12 34
3 Питтсбург 27 15 12 34
4 Айлендерс 28 17 11 34
5 Рейнджерс 29 14 15 33
6 Вашингтон 29 13 16 30
7 Филадельфия 27 9 18 23
8 Коламбус 26 9 17 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 26 21 5 43
2 Торонто 28 17 11 40
3 Тампа-Бэй 26 16 10 33
4 Детройт 26 13 13 31
5 Флорида 27 13 14 30
6 Монреаль 26 13 13 28
7 Баффало 27 12 15 26
8 Оттава 26 10 16 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 26 18 8 37
2 Даллас 27 15 12 35
3 Колорадо 25 13 12 28
4 Миннесота 26 13 13 28
5 Нэшвилл 24 12 12 26
6 Сент-Луис 27 12 15 24
7 Аризона 25 8 17 20
8 Чикаго 26 7 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 19 9 39
2 Сиэтл 26 15 11 33
3 Эдмонтон 28 16 12 32
4 Лос-Анджелес 29 14 15 32
5 Калгари 27 13 14 29
6 Ванкувер 27 12 15 27
7 Сан-Хосе 29 8 21 21
8 Анахайм 27 7 20 17
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
10.12 03:00
Баффало – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
10.12 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 4 : 1
10.12 03:00
Коламбус – Калгари
 3 : 1
10.12 03:00
Нью-Джерси – Айлендерс
4 : 6
10.12 04:30
Чикаго – Виннипег
 1 : 3
10.12 05:00
Колорадо – Рейнджерс
1 : 2 Б
10.12 05:00
Эдмонтон – Миннесота
 5 : 2
10.12 05:30
Аризона – Бостон
 4 : 3
10.12 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 - : -
10.12 06:00
Вегас – Филадельфия
 - : -
10.12 21:30
Нэшвилл – Оттава
 - : -
10.12 22:00
Даллас – Детройт
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 27 52
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 27 44
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 27 41
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 27 24
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 27 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

27 21
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 18 1.82
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 10 1.87
Кевин Ланкинен

Кевин Ланкинен

Нэшвилл

 7 2.12
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости