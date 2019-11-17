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«Аризона» без Любушкина сыграла на ноль с «Калгари»

03:07
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«Аризона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Калгари» — 3:0. Российский защитник «койотов» Илья Любушкин пропускал встречу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Калгари» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Степан — 3, 26:35 — 1:0. Седерберг — 6 (Круз, Кессел), 28:22 — 2:0. Круз — 4 (п.в.), 59:53 — 3:0.

Вратари: Кюмпер — Риттих (57:59 — 59:53).

Штраф: 14 — 16.

Броски: 25 (8+11+6) — 37 (11+12+14).

Наши: — - -.

16 ноября. Глендейл. Gila River Arena.

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