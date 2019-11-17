«Аризона» без Любушкина сыграла на ноль с «Калгари»
03:07
«Аризона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Калгари» — 3:0. Российский защитник «койотов» Илья Любушкин пропускал встречу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Калгари» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Степан — 3, 26:35 — 1:0. Седерберг — 6 (Круз, Кессел), 28:22 — 2:0. Круз — 4 (п.в.), 59:53 — 3:0.
Вратари: Кюмпер — Риттих (57:59 — 59:53).
Штраф: 14 — 16.
Броски: 25 (8+11+6) — 37 (11+12+14).
Наши: — - -.
16 ноября. Глендейл. Gila River Arena.
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