Дубль Скиннера помог «Баффало» обыграть «Аризону»

«Баффало» в гостях обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Сэйбрз» дубль на счету Джеффа Скиннера, еще по голу забили Тэйдж Томпсон, Тайсон Джост и Кайла Окпосо.

У «Койотс» шайбы на счету Шейна Гостисбера и Барретта Хейтона.

«Аризона» с 24 очками занимает 14-е место на Западе. «Баффало» с 32 очками — 12-е на Востоке.

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«Аризона» — «Баффало» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Гостисбеер — 8 (бол., Чикран, Шмальц), 3:35 — 1:0. Скиннер — 14 (бол., Томпсон, Так), 6:34 — 1:1. Хейтон — 1, 32:16 — 2:1. Скиннер — 15 (Далин, Томпсон), 36:42 — 2:2. Томпсон — 25 (бол., Так, Далин), 50:07 — 2:3. Джост — 2 (п.в., Так), 58:32 — 2:4. Окпосо — 3 (п.в., Скиннер), 59:08 — 2:5.

Вратари: Ингрэм (57:56 — 58:32, 58:48 — 59:08) — Андерсон.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 30 (7+15+8) — 41 (13+12+16).

Наши: — - -.

18 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.