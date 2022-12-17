Дубль Келлера принес «Аризоне» победу над «Айлендерс»
«Аризона» дома обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.
В составе «Койотс» забивали Шейн Гостисбехер, Клэйтон Келлер (дубль), Ник Бьюгстад и Тревис Бойд.
У «Нью-Йорка» шайбы на счету Себастьяна Ахо, Мэттью Барзала, Ноа Добсона и Энтони Бовилье.
«Аризона» набрала 24 очка и занимает 14-е место на Западе. У «Айлендерс» — 35 очков и 8-е место Востока.
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«Аризона» — «Айлендерс» — 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)
Голы: Ахо — 3 (Нельсон, Бэйли), 1:41 — 0:1. Барзал — 4 (Сало, Вальстрем), 13:33 — 0:2. Гостисбеер — 7, 19:16 — 1:2. Келлер — 11 (Шмальц, Хейтон), 28:55 — 2:2. Бьюгстад — 7 (Браун, Маччелли), 29:09 — 3:2. Добсон — 10, 37:45 — 3:3. Бойд — 3 (Чикран, Шмальц), 42:08 — 4:3. Келлер — 12 (Шмальц, Чикран), 54:49 — 5:3. Бовилье — 6 (Вальстрем, Барзал), 58:21 — 5:4.
Вратари: Веймелка — Сорокин.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 29 (11+13+5) — 34 (11+7+16).
Наши: — - Романов (20.45/0/-3).
17 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|30
|21
|9
|44
|2
|Каролина
|29
|17
|12
|40
|3
|Питтсбург
|30
|18
|12
|40
|4
|Рейнджерс
|31
|16
|15
|37
|5
|Айлендерс
|31
|17
|14
|35
|6
|Вашингтон
|32
|15
|17
|34
|7
|Филадельфия
|31
|10
|21
|27
|8
|Коламбус
|29
|10
|19
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|29
|23
|6
|48
|2
|Торонто
|31
|19
|12
|44
|3
|Тампа-Бэй
|29
|19
|10
|39
|4
|Детройт
|29
|13
|16
|32
|5
|Флорида
|31
|14
|17
|32
|6
|Баффало
|30
|14
|16
|30
|7
|Монреаль
|30
|14
|16
|30
|8
|Оттава
|29
|13
|16
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|31
|18
|13
|41
|2
|Виннипег
|29
|19
|10
|39
|3
|Миннесота
|30
|17
|13
|36
|4
|Колорадо
|28
|15
|13
|32
|5
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|6
|Нэшвилл
|28
|12
|16
|28
|7
|Аризона
|28
|10
|18
|24
|8
|Чикаго
|29
|7
|22
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|22
|10
|45
|2
|Лос-Анджелес
|33
|16
|17
|37
|3
|Сиэтл
|29
|16
|13
|35
|4
|Эдмонтон
|31
|17
|14
|35
|5
|Калгари
|31
|13
|18
|32
|6
|Ванкувер
|29
|13
|16
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|31
|8
|23
|19
|17.12
|04:00
|
Миннесота – Чикаго
|4 : 1
|17.12
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|2 : 5
|17.12
|05:30
|
Аризона – Айлендерс
|5 : 4
|17.12
|21:00
|
Бостон – Коламбус
|- : -
|17.12
|21:00
|
Детройт – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|31
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|31
|52
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|30
|46
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|31
|27
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|30
|24
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|31
|23
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|13
|2.01