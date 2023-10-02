«Анахайм» в предсезонном матче одержал волевую победу над «Аризоной»

«Анахайм» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 5:4.

В составе «Дакс» дубль оформил Райан Строум, еще по шайбе забросили Бенуа Грул, Трой Терри и Роберт Хагг. У «Койотс» отличились Майкл Каркон, Захари Сэнфорд, Ян Йеник и Дилан Гюнтер. При этом «Анахайм» по ходу матча уступал 1:3 и 3:4.

В следующем матче «Анахайм» 4 октября сыграет с «Лос-Анджелесом», «Аризона» 6 октября вновь встретится с «Анахаймом».