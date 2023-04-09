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Сегодня, 03:17

«Аризона» в овертайме обыграла «Анахайм», Просветов отразил 25 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Анахайм» со счетом 5:4.

В составе «Койотс» победную шайбу забросил Баррет Хэйтон, вратарь Иван Просветов отразил 25 бросков из 29.

После этого матча «Аризона» с 69 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 57 очками — на предпоследней строчке.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Аризона Койотс
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4 Питтсбург 80 40 40 90
5 Айлендерс 79 40 39 89
6 Вашингтон 78 34 44 77
7 Филадельфия 78 29 49 71
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 78 46 32 103
3 Тампа-Бэй 79 45 34 96
4 Флорида 79 41 38 89
5 Баффало 78 39 39 85
6 Оттава 79 37 42 81
7 Детройт 79 35 44 80
8 Монреаль 79 31 48 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 79 44 35 102
2 Колорадо 77 47 30 100
3 Миннесота 78 44 34 98
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5 Нэшвилл 78 40 38 88
6 Сент-Луис 79 37 42 81
7 Аризона 79 27 52 67
8 Чикаго 78 25 53 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 80 49 31 107
2 Эдмонтон 80 48 32 105
3 Лос-Анджелес 79 45 34 100
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5 Калгари 79 37 42 89
6 Ванкувер 78 35 43 77
7 Сан-Хосе 79 22 57 60
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Бостон

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