«Аризона» в овертайме обыграла «Анахайм», Просветов отразил 25 бросков

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Анахайм» со счетом 5:4.

В составе «Койотс» победную шайбу забросил Баррет Хэйтон, вратарь Иван Просветов отразил 25 бросков из 29.

После этого матча «Аризона» с 69 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 57 очками — на предпоследней строчке.