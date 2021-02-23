«Аризона» победила «Анахайм», уступая по ходу матча со счетом 0:3

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Анахайм» со счетом 4:3.

«Дакс» вели со счетом 3:0 усилиями Якоба Сильферберга, Макса Джонса и Кэма Фаулера. В составе «Койотс» дубль на счету Кристиана Дворака, еще по шайбе забросили Дерик Брассар и Джейкоб Чикран.

После этого матча «Аризона» с 19 очками занимает пятое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 15 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Анахайм» — 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)

Голы: Сильферберг — 4, 3:09 — 0:1. Джонс — 2 (бол., Комтуа, Фаулер), 12:27 — 0:2. Фаулер — 2 (Гетцлаф, Комтуа), 21:53 — 0:3. Дворак — 8 (мен., буллит), 28:15 — 1:3. Брассар — 3 (Гарлэнд, Кессел), 30:21 — 2:3. Чикран — 4 (Каджула, Келлер), 32:02 — 3:3. Дворак — 9 (бол., Чикран, Келлер), 43:52 — 4:3.

Вратари: Кемпер — Гибсон (58:35).

Штраф: 24 — 22.

Броски: 25 (8+13+4) — 27 (16+6+5).

Наши: Любушкин (11.24/2/+1) — -.

23 февраля. Глендейл. Gila River Arena.