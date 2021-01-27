«Анахайм» минимально обыграл «Аризону» благодаря шайбе Хайнена

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Аризону» (1:0). Единственную шайбу в первом периоде забросил игрок «Дакс» Дентон Хайнен.

После этой победы «Анахайм» поднялся на второе место в Западном дивизионе с восемью очками, «Аризона» — последняя, имея пять очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Анахайм» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Хейнен — 1, 10:59 — 0:1.

Вратари: Кюмпер (58:04) — Гибсон.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (10+14+7) — 24 (12+2+10).

Наши: — - -.

27 января. Глендейл. Gila River Arena.