«Анахайм» минимально обыграл «Аризону» благодаря шайбе Хайнена
07:34
«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Аризону» (1:0). Единственную шайбу в первом периоде забросил игрок «Дакс» Дентон Хайнен.
После этой победы «Анахайм» поднялся на второе место в Западном дивизионе с восемью очками, «Аризона» — последняя, имея пять очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Анахайм» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Хейнен — 1, 10:59 — 0:1.
Вратари: Кюмпер (58:04) — Гибсон.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 31 (10+14+7) — 24 (12+2+10).
Наши: — - -.
27 января. Глендейл. Gila River Arena.
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