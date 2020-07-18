Арена «Эдмонтона» пострадала от шторма, но может принимать матчи

Арена «Эдмонтона» пострадала в результате шторма, сообщает AP. Несколько внутренних помещений были залиты водой, а ветер повредил крышу. Однако мэр Эдмонтона Дон Айвесон утверждает, что проведению игр НХЛ ничего не угрожает.

— Повреждения только косметические, повреждена облицовка крыши, не было никаких серьезных повреждений, — сказал Айверсон. — Это не выглядит достаточно хорошо, но здание не пострадало, и все можно быстро восстановить.