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Арена «Эдмонтона» пострадала от шторма, но может принимать матчи

09:17
Арена &quot;Эдмонтона&quot; после шторма. Фото AP
Арена &quot;Эдмонтона&quot; после шторма. Фото AP

Арена «Эдмонтона» пострадала в результате шторма, сообщает AP. Несколько внутренних помещений были залиты водой, а ветер повредил крышу. Однако мэр Эдмонтона Дон Айвесон утверждает, что проведению игр НХЛ ничего не угрожает.

— Повреждения только косметические, повреждена облицовка крыши, не было никаких серьезных повреждений, — сказал Айверсон. — Это не выглядит достаточно хорошо, но здание не пострадало, и все можно быстро восстановить.

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