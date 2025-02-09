Арбитры не дали Кочеткову подраться с вратарем соперника в матче «Каролина» — «Юта»

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков едва не подрался с вратарем «Юты» Карелом Веймелкой в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила 8 февраля и завершилась победой «Каролины» — 7:3.

Во втором периоде рядом с воротами «Харрикейнз» случилась потасовка между игроками соперников. В момент конфликта 25-летний россиянин и 28-летний чех направились в сторону друг друга к центру льда, но хоккеистов остановили арбитры.

«Каролина» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 70 очками в 56 матчах. «Юта» идет на десятой строчке «Запада» с 55 очками в 55 играх.