Арбитр матча «Торонто» — «Флорида» не смог продолжить встречу из-за удара клюшкой

«Торонто» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ принимает «Флориду».

В начале второго периода арбитр встречи Крис Руни получил удар высоко поднятой клюшкой в область глаза, из-за чего не смог продолжить матч. Он покинул площадку, после чего ему оказали медицинскую помощь. Игра была остановлена примерно на пять минут, чтобы дать возможность резервному арбитру Гаррету Рэнк войти в игру.

Счет в серии 3-3. Победитель выйдет в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной».