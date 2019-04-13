Апрельское безумие в НХЛ. Жены игроков "Вашингтона" снялись в фотсессии

Жены хоккеистов "Вашингтона" поддержали своих мужей, которые вышли в плей-офф Кубка Стэнли. Девушки снялись в фотосессии. Видео с мероприятия в Инстаграме выложила супруга Александра Овечкина Анастасия.

Всего в фотографировании приняли участие 11 жен хоккеистов. Среди них были замечены также супруги защитника Дмитрия Орлова и нападающего Евгения Кузнецова.

"Кэпиталз" в первой игре первого раунда Кубка Стэнли обыграли "Каролину" со счетом 4:2. Овечкин забросил победную шайбу, Кузнецов сделал результативную передачу.